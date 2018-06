Bornshain

Sturzbetrunken hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Fahrradfahrer in Bornshain verletzt. Wie die Polizei mitteilte, was der 42-Jährige nach eigenen Angaben gestürzt und hatte sich Verletzungen am Kopf zugezogen. Bei der Unfallaufnahme schlug den Polizeibeamten heftiger Alkoholgeruch entgegen.

Beim Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,81 Promille festgestellt. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von LVZ