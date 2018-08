Altenburg

Unter Leitung von Heike Schramm vom Schloss- und Kulturbetrieb fand am Sonnabend das schon seit 25 Jahren veranstaltete Inselzoofest bei freiem Eintritt statt. Nur um eine Spende für den weiteren Betrieb des Inselzoos bat man. So wie die Altenburger Mutter Annemarie Schnabel für ihre kleine Tochter Ruth erhielten die Festbesucher schon am Eingang lustig gestaltete Ballonfiguren. Vorbei an Tierställen und Gehegen ging es unter anderem zum Falkner, zum Zeltschminkstudio und zum Kindertheater im Grünen.

Gut besucht war eine der vier Bühnenvorstellungen der Agentur Kinder-Partyspaß aus Markranstädt unter dem Titel „Vom Zirkuskoch zum Clown“. Agenturinhaberin Sylke Schreiber schlüpfte dabei stets in die Rolle des Clowns Silli, der nun in diesem Theaterstück als Zirkuskoch tätig ist, aber ersatzweise unbedingt wieder als Clown aktiv werden muss.

Bei der Vorbereitung bis hin zum Waschen der Kostüme spannte hierbei Clown Silli zum Gaudi aller Zuschauer die Jüngsten unter ihnen mit ein. So wie die siebenjährige Altenburgerin Sophie Demmler, die beim Aufhängen der Zirkuswäsche fleißig die Leine zog.

Falkner Klaus Schulze aus Mockern war stets umringt von Schaulustigen. Hielt er seinen Steppenadler in der Hand, beeindruckte immer wieder dessen gewaltiger Flügelschlag die großen und kleinen Zuschauer. Aber auch ein Falke und eine Eule des Wildvogelhalters Schulze sorgten mit für ein echt tierisches Festvergnügen. In Schlange standen Kinder vor dem Zeltschminkstudio an. Körperdesignerin Lucienne Krause verzauberte die vierjährige Altenburgerin Alina Jakob gar zur Schneekönigin. Auch deren Hobbykolleginnen Alina Mooz und Maxi Wolff kamen beim pausenlosen Verwandeln von Mädchen und Jungen in Kätzchen, Zauberer und Prinzessinnen ins Schwitzen. Letztlich stylte das Schminktrio bis zu 60 Kinder.

Nachdem Erich Hosse aus Penig am Kaffeestand einen Muntermacher zur Brust genommen hatte, sagte er schmunzelnd: „Nun will ich wieder mal ganz frisch und fidel die hier bestens gepflegten Tierchen in Augenschein nehmen.“ So wie die Altenburger Bärbel und Rolf Seidel hatte auch Gisela Pleikies aus Schmölln die putzige Meute der Erdmännchen voll im Blickfeld und meinte: „Diese irgendwie menschliches Gehabe widerspiegelnden Vierbeiner sind echt süß.“ Ehemann Klaus stimmte seiner Frau voll zu, ehe auch dieses Gästepaar beim Grillteam um Brater Mike Enge eine Rostbratwurst und ein Erfrischungsgetränk genoss und sich dabei am Ausblick auf den Großteich erfreute.

Wiederum harrte die dreijährige Lena Gehlert aus Cottbus lange noch vor dem Eulengehege aus, um immer mal den teils versteckt sitzenden Vogel zu sichten. Neugierig machten rundum auch die bunt kostümierten Stelzenläufer Anika Ritter und Vanessa Ludewig aus Suhl, die als 2,80 Meter große Riesen daherstolzierten. Lachsalven hagelte es, als plötzlich der Steppenadler vom Falkner Schulze auf der Schulter von Hobbyriesin Vanessa landete.

Interesse fand auch der Stand des Vereins „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“. Die Vereinsmitglieder Andrea Rücker und Petra Weber führten, auch in Bezug auf Broschüren, insbesondere mit Kindern viele nützliche Gespräche über das Halten und den Umgang mit Tieren. Beim „Tierquiz 2018“ galt es, 14 Fragen zu beantworten. Bis zu 60 Kinder waren bestrebt, die richtigen Antworten anzukreuzen. Denn als Preise winkten gesponserte Kinderbücher, Spielkarten und Modellautos. „Hervorheben möchten wir unbedingt die große Spendenbereitschaft der Gäste“, unterstrich die Vereinsaktivistin Andrea Rücker noch mit Sicht auf die über 500 Festbesucher.

Von Wolfgang Riedel