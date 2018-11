Ehrenberg

Die freie integrative Grundschule Känguru im Altenburger Ortsteil Ehrenberg gehört zu den zehn Preisträgern des Wettbewerbes „10 grüne Schulhöfe für Thüringen“, der gemeinsam von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Thüringer Umweltministerium veranstaltet worden ist. Die Einrichtung erhält als sogenannte Planungsschule 5000 Euro. Planungsschulen sind Einrichtungen, die den Wunsch haben, ihren Schulhof umzugestalten, bei denen bisher aber noch keine konkreten Planungen vorliegen, teilte das Ministerium mit.

Schule setzt auf Umwelterziehung

Neben der Förderung für die Planung erhält die Känguru-Schule vielfältige Unterstützung, unter anderem mit Schulungen für Lehrer, um zusätzliches Know-how in Konzeption und Gestaltung zu bringen. „Wir freuen uns sehr. Eine wirklich schöne Überraschung“, sagte am Donnerstag Schulleiterin Franziska Reise, nachdem sie von der Jury-Entscheidung erfahren hatte. „Wir stecken gerade in den Vorbereitungen, unseren Schulhof umzugestalten“, berichtete sie. „Weil wir das Schulprofil verändern und künftig Umwelt- und Gesundheitserziehung in den Mittelpunkt stellen, soll der Schulhof entsprechend sein Gesicht verändern.“ Vorgesehen seien zum Beispiel naturnahe Rückzugsorte für die Kinder und ein Grünes Klassenzimmer. „Der Wettbewerbsgewinn hilft uns, dass wir ein schlüssiges Gesamtkonzept erhalten“, sagte Franziska Reise.

Ziel des Thüringer Wettstreits ist, Schulhöfe in naturnahe, soziale und attraktive Lebens- und Lernräume zu verwandeln – unter Mitwirkung von Schülern, Lehrern, Eltern und weiteren Akteuren. Die Känguru-Schule ist die einzige Bildungsstätte des Altenburger Landes, die in dem Wettbewerb ausgezeichnet wurde.

Von Kay Würker