55-Jährige in Ponitz angefahren und schwer verletzt

Ponitz. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen in Ponitz. Eine 55-jährige Fußgängerin überquerte die Gößnitzer Straße, als sie von einem dort entlangfahrenden Opel (Fahrerin 47 Jahre) erfasst wurde. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Anschließend musste sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Wegen der Unfallaufnahme wurde der Verkehr im Ort umgeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen, teilte die Polizei mit.

Von LVZ