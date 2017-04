Altenburg. Auf der Wiese neben dem Eingang zu einem Mehrfamilienhaus „An der Glashütte“ in Altenburg wurde am Donnerstag gegen 21.15 Uhr eine tote Frau aufgefunden. Rettungskräfte versuchten die 57-Jährige noch zu reanimieren. Die Polizei machte zur Todesursache zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

Von bw