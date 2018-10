Altenburg

Jede Menge Trubel und Spektakel herrschte am Wochenende am Großen Teich: Zum inzwischen sechsten Mal hatte die Fischerei Altenburger Land zum Altenburger Fischgeflüster geladen – und jede Menge Gäste wollten sich das Abfischen nicht entgehen lassen.

Verlustreicher Sommer im Kleinen Teich

„Während aufgrund des heißen Sommers die Fangquote im Kleinen Teich verlustträchtig ausfiel, hoffen wir nun beim Großen Teich auf einen besseren Fang“, tönte Fischereichef Stefan Schröer durch die Lautsprecher mit Sicht auf die 20 Mitarbeiter und Helfer, die neben der Zubereitung der Fische für den Verkauf vor allem beim Ziehen des großen Fangnetzes kräftig mit zupackten.

Marion Bergmann war dann die erste Kundin beim Fischer Valerie, der freiweg Karpfen schlachtete. „Und ich sorge heute mit den Karpfen für ein großes Fischessen mit der ganzen Familie“, betonte lachend Festbesucherin Carmen Schnoor aus Kosma, die ebenfalls mit in Reihe anstand.

Fischbrötchen und Backfisch zur Stärkung

Im klein angelegten Fischerhof an den Teichterrassen in unmittelbarer Nähe zum Fangplatz genoss man freiweg die Palette der Fischspezialitäten. „Während meine Schwester Mandy ein Fischbrötchen vorzieht, genieße ich jetzt Backfisch“, sagte Festgast Nicole Schreiter aus Fockendorf noch, ehe sie dann mit ihren Kindern zu Karussell und Jumping-Trampolin von Fahrgeschäftinhaber Jürgen Parniske aus Leipzig ging.

Indes holte Fischer Amir stetig weiter Schlachtkarpfen aus einem Bottich mit Flossenträgern aus anderen Beständen. Denn die aus dem Teich geholten Fische müssen erst eine gewisse Zeit im sauberen Wasser verbleiben, um schmackhaft auf den Ladentisch zu kommen.

Zig Kilo Fisch im ersten Anlauf

Der zehnjährige Jungfischer Moe Kießling aus Altenburg holte mit großer Mühe einen fetten Karpfen aus dem Bottich und präsentierte das arg zappelnde Schuppentier stolz einer großen Zuschauertraube. „Da unten zappeln auch viele Fische“, staunte derweil der siebenjährige Jonas Friedrich und schaute dabei, so wie seine Mutter Adela, ganz gespannt hin zu den Fischern, die das große Fangnetz hin zum Ufer zogen.

Auch Karsten Erler, Vorsitzender des Meuselwitzer Angelvereins, nahm alle Handlungen der Fischer genau in Augenschein. „Wir gehen in unseren kleineren Teichen nur mit Keschern ans Werk. Heute will ich mehr Erkenntnis über das Fischen mit Zugnetzen gewinnen“, erklärte er.

„Eine erste Ladung mit 83 Kilogramm Fisch hängt am Kranhaken“, verkündete dann wenig später Fischereigeschäftsführer Stefan Schröer. Und schon stand ein Fischerteam an der Sortierrinne, um die Fische nach Art und Größe in die jeweiligen Bottiche zu werfen. „Auch die Raubfische Hecht und Barsch kommen getrennt von anderen Fischen in einen der Bottiche“, sagte Angler Steve Krott, der mit weiteren Angelfreunden aus Bad Schmiedeberg die Nobitzer Fischer tatkräftig bei ihrer anstrengenden Arbeit unterstützte.

Steinmetz zeigte sein Können

„Einfach wunderbar, bei diesen südamerikanischen Rhythmen schmeckt mein Fischbrötchen doppelt so gut“, meinte ein paar Schritte weiter Besucher Otmar Gosser aus Zeitz, der gerade am Textil- und Schmuckverkaufsstand von Don Garcia aus Peru vorbei pilgerte und dessen Musik aus dem Recorder genoss. Händlerstände gab es reichlich. Gern stellte zudem der gelernte Steinmetz- und Steinbildhauer Martin Linß aus Ettersburg bei Weimar sein Können vor Zuschauergruppen unter Beweis.

Insbesondere junge Leute wie die Altenburgerin Cindy Schmidt freuten sich darüber, dass sie auch per Trödelmarktstand das Fischerfest mit gestalten konnten. „Herr Schröer verdient für die jährliche Inszenierung dieses Festes auf alle Fälle ein herzliches Dankeschön“, resümierte der Altenburger Hannes Meier noch, bevor er am Tresen des Getränkemarktes Patzelt ein großes Bier genoss.

Von Wolfgang Riedel