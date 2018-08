Lucka

Die Sonne scheint vom strahlend blauen Himmel, unter den Füßen knirscht der Kies und in den einzelnen Parzellen blühen die Pflanzen: Heidi Hirschkorn ist vollkommen zufrieden. „Das hier ist einfach wie Urlaub, die pure Erholung“, erklärt die 31-Jährige, während hinter ihr im Garten die Kinder über den Rasen toben.

Überzeugte Vollblutkleingärtner

Blickt man durch die Reihen der Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“ in Lucka, ist man geneigt, der jungen Mutter zuzustimmen. In zahlreichen Parzellen herrscht trotz der Hitze üppiges Grün, immer wieder fällt der Blick auf liebevoll hergerichtete Lauben, auf Spielgerät für kleine Gäste und Planschbecken und Pools, die willkommene Abkühlung versprechen.

Auf Hirschkorns Parzelle lädt eine Holzbank zum gemütlichen Verweilen ein. Seit 2004 ist die Luckaerin Mitglied im Gartenverein – und hat den Schritt noch kein bisschen bereut. „Mein Mann wollte damals unbedingt einen Garten, inzwischen sind wir Vollblutkleingärtner“, schmunzelt sie.

Ein solcher ist auch Andreas Günther, der zwei Gärten weiter über den Zaun lehnt. „Es braucht natürlich Interesse am Garten und nicht nur am Feten feiern“, weiß der 58-Jährige. Das allerdings, findet er, sei in Lucka kein Problem. „Einer hilft hier dem anderen, gerade die jungen Mitglieder greifen auch mal den Älteren unter die Arme.“

Bewerberansturm

Schon seit 1953 bestellen die Pächter ihre Parzellen in der Anlage am Prößdorfer Weg. „Früher war hier sogar noch Kleintierhaltung erlaubt, das hat sich über die Jahre aber wieder gelegt“, erinnert sich Dieter Kieminski. Der 72-Jährige ist inzwischen einer der am längste aktiven Laubenpieper, seit 1977 bewirtschaftet er seine Parzelle, ist von Beginn am im Vorstand des Vereins aktiv.

Er hat die zahlreichen Veränderungen, die die Anlage über die Jahre mitgemacht hat, hautnah erlebt. „Die Parzellen beispielsweise waren früher deutlich größer. Da wir aber irgendwann so viele Bewerber hatten, haben wir sie dann aufgeteilt.“ Was damals einen Einschnitt bedeutet habe, sei inzwischen ein Vorteil. „Heute kriegt man die großen Gärten gar nicht mehr los“, weiß er.

Karnevalclub der Laubenpieper

Dafür, allerdings, finden sich seit einiger Zeit wieder verstärkt Interessenten für die kleineren Flächen. „In den vergangenen Monaten melden sich immer mehr junge Leute, die Gärten übernehmen möchten.“ So kann weiterhin ein Großteil der insgesamt 158 Parzellen bewirtschaftet werden. Kieminski führt das auch auf die besondere Gemeinschaft zurück, die in der Anlage schon immer geherrscht habe. „Wir haben uns immer gegenseitig geholfen, teils wunderbare Feste gefeiert, der Zusammenhalt ist auch heute noch spürbar.“

Dazu trage mit Sicherheit auch bei, dass der Kleingartenverein seit 1986 mit dem Karnevalclub „Birke“ neben dem Luckaer Karnevalclub einen zweiten Faschingsakteur in der Stadt etabliert habe. Noch heute rekrutiere sich ein Großteil der Mitglieder aus örtlichen Laubenpiepern.

Buntes Jubiläums-Programm

Am Wochenende soll nun das 65-jährige Jubiläum der „Guten Hoffnung“ begangen werden und zwar standesgemäß, mit großem Fest und buntem Programm. Ein Umstand, der Dieter Kieminski glücklich macht. „Dass wir noch mal so ein Fest auf die Beine stellen, bei Organisation und Personal an einem Strang ziehen können, das ist einfach toll“, findet er. Jetzt muss nur noch das Wetter halten – und genügend Gratulanten und Gäste den Weg in die Anlage finden.

Das Fest-Programm Zum Spartengeburtstag haben die Mitglieder des Kleingartenvereins „Gute Hoffnung“ ein buntes Programm zusammengestellt. Sonnabend, 4. August 14 Uhr: Kaffee und selbst gebackener Kuchen im Festzelt, Spiele und Unterhaltung für Kinder mit Rainer Thoss, Auftritt der Tanzgruppe „Sunnys“ 16 Uhr: Programm mit Regina Thoss, für die Kinder stehen Hüpfburg und Zuckerwatte bereit, es können Vogelhäuser gebaut und Flaschenkürbisse angemalt werden 18 Uhr: Unterhaltungsmusik 19 Uhr: Programm des Karnevalclub „Birke“ 21 Uhr: Lampionumzug. Achtung: Bitte nur Lampions mit Batterie mitbringen. Im Anschluss Tanz für Jung und Alt mit der Disco „Resonanc Thoss Rainer“ Sonntag, 5. August 10.30 bis 13 Uhr: Musikalischer Frühschoppen mit der Gruppe „Unverschämt“

Von Bastian Fischer