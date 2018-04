66-Jähriger schießt in Altenburg mit Luftgewehr auf Tauben

Altenburg. Am Donnerstag kam die Polizei gegen 12.15 Uhr an der Glashütte in Altenburg zum Einsatz. Hier sollte ein Mann mit einem Gewehr auf Tauben schießen, hieß es. Vor Ort wurde eine tote Taube aufgefunden. Der Schütze konnte schnell ermittelt werden.

Es handelte sich um einen 66-jährigen Anwohner, der das Tier von seinem Balkon aus abgeschossen hatte. Der Mann konnte keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Das Gewehr – den Angaben zufolge ein Luftgewehr – wurde sichergestellt und gegen den Mann entsprechende Anzeigen erstattet, teilte die Polizei mit.

Von LVZ