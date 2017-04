Viele Schutzengel hatte Theodor Thieme aus Burkersdorf am 5. April. Wie so oft nutzte der 79-Jährige den Tag für eine Fahrt mit dem Fahrrad. Entlang der B7 führte die Tour über den Wirtschaftsweg Richtung Stadtwald Altenburg. Dass er an dem Tag diesen Weg wählte, war wahrscheinlich seine Rettung. Und ein Autofahrer aus Schmölln. Denn: Ein Herzinfarkt ließ Thieme vom Rad stürzten.