ALTENBURG

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am Mittwoch gegen 8.50 Uhr im Bereich der Brockhaus- Ecke Brechtstraße in Altenburg gekommen. Ein 81-Jähriger fuhr dabei mit seinem Pkw Peugeot auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Sein Wagen kam dabei ins Schleudern und landete auf der Seite. Der Mann wurde dabei verletzt, von der Feuerwehr geborgen und ins Krankenhaus gefahren. Bei dem Crash wurde das Fahrzeug am Straßenrand auf ein anders geschoben, sodass erheblicher Sachschaden entstand. Warum es zu diesem Unfall kam, ist noch unklar.

Von Jens Rosenkranz