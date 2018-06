Lucka

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in Lucka ein Radfahrer so verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 82-Jährige gegen 10.30 Uhr auf seinem Drahtesel die Kreuzung Wintersdorfer/Meuselwitzer Straße und missachtete hierbei den Opel einer 33-Jährigen, der Vorfahrt hatte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Rentner nicht nur, sondern es entstand sowohl am Auto als auch am Rad Sachschaden.

Von LVZ