Altenburg

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz am Klinikum Altenburg. Der 84-jährige Fahrer eines Citroën befuhr den Parkplatz vor dem Haupteingang des Klinikums und hielt nach freien Parkplätzen Ausschau. Zwei Fußgängerinnen (73 und 77 Jahre alt) überquerten den Parkplatz, in der Annahme, der Citroën-Fahrer würde ihnen das gefahrlose Überqueren ermöglichen.

Als der 84-Jährige seine Fahrt jedoch fortsetzte, übersah er die beiden Fußgängerinnen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Frauen wurden verletzt und konnten gleich in die Notaufnahme zur Behandlung gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Von LVZ