91 Prozent: Altenburger SPD nominiert Katharina Schenk als Kandidatin

Altenburg. Als erste Partei hat die SPD ihre beiden Kandidaten für die Wahl am 15. April nominiert. Nachdem am Sonnabend Frank Rosenfeld ins Rennen um den Landratsposten geschickt wurde, folgte am Dienstagabend nun Katharina Schenk als Bewerberin für das Amt des Oberbürgermeisters. Für die 29-Jährige stimmten 21 der 23 anwesenden Mitglieder, zwei enthielten sich.

Die Leipzigerin wiederholte ihre Ankündigung, schon bald mit ihrer Familie nach Altenburg zu ziehen, und bezeichnete dies als Startschuss für eine von ihr angestrebte Welle von Zuzügen in die Skatstadt, die unter ihrer Regie außerdem familienfreundlicher werden wird – auch um Bevölkerungsverlust durch Wegzüge aufzuhalten. Untersetzen wolle sie dies mit neuen Eigenheimstandorten und mehr hochwertigem Wohnraum, ohne dass die Kandidatin darauf einging, wie sie dies konkret umsetzen will. Sie wies lediglich auf ein unglaubliches Flächenpotenzial hin. Eine Wohnstadt Altenburg sei ein Teil ihrer Vision, hinzu komme, dass sie Altenburg als Bürger- und als Heimatstadt entwickeln wolle. In Zukunft werde es nicht mehr nur um Spielgeräte, sondern um Konzepte gehen.

Als Schwachstelle machte Schenk eine dezimierte Verwaltung aus, weshalb es zwischen dem Rathaus-Team und OB Michael Wolf auch knirscht. „Es bewegt sich immer weniger“, schätzte sie die Situation in Altenburg ein. Es werde gern und lustvoll gestritten und es würden Bündnisse geschmiedet, nur um etwas zu verhindern, bewertete Schenk das Agieren des Stadtrates. Das alles habe auch etwas mit OB Wolf zu tun, auf den sich der Stadtrat als Feindbild eingeschossen habe. Mit seinem Rückzug habe er dieses aufgelöst. „Blockaden müssen ein Ende haben“, sagte die Leipziger Stadträtin.

Die SPD zeige durch die Kandidatur von Katharina Schenk, „dass wir in der Lage sind, einen Generationswechsel hinzubekommen“, sagte Michael Wolf, der genüsslich darauf verwies, die politische Konkurrenz mit seinem Rückzug düpiert zu haben. Denn diese hatte nur ein Thema, nämlich, dass er weg müsse. Da dieses Feindbild fehle, offenbare sich, dass die anderen Parteien gar keine Inhalte haben.

Allerdings stellt sich die Altenburger SPD darauf ein, dass die politischen Gegner Schenk beschädigen werden, weil sie nicht aus Altenburg kommt. Thüringens Juso-Chef Oleg Shevchenko stellte hier deren Vorzüge entgegen. Schenk wisse, was der Stadt an Familienfreundlichkeit fehle und was Leute hindert, hierher zu ziehen.

Von Jens Rosenkranz