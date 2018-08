Altenburg

Wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern muss sich derzeit ein 23-Jähriger vor dem Landgericht Gera verantworten. Zum Prozessauftakt am Montagnachmittag warf die Staatsanwaltschaft dem Altenburger vor, von Mitte 2013 bis Anfang dieses Jahres die Kinder seiner Schwester und seiner Schwägerin mehrfach zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Die drei Mädchen waren dabei zwischen 7 und 13 Jahren alt. Insgesamt sind vor der 2. Strafkammer unter Leitung von Richter Berndt Neidhardt 92 Übergriffe angeklagt.

Angeklagter will zu den Vorwürfen aussagen

Zum Missbrauch der Mädchen soll es immer gekommen sein, wenn sie bei ihrer Oma – der Mutter des Angeklagten – zu Besuch waren. Mindestens einmal im Monat soll das gewesen sein, heißt in der Anklage. Die Übergriffe spielten sich zumeist in seinem Zimmer, aber auch im elterlichen Wohnzimmer ab. Der nicht vorbestrafte Beschuldigte, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, will sich zu den Vorwürfen äußern. Passieren wird das aber erst am nächsten Verhandlungstag Mitte September.

Von Thomas Haegeler