Altenburg. Am Freitagabend rief ein 95-Jähriger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Der Senior befuhr mit seinem Toyota die Münsaer Straße in Richtung Marstall in Altenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Penny-Marktes nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel samt Beschilderung und kollidierte anschließend frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen VW Passat. Dessen 34-jähriger Fahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt, teilte die Polizei mit.

Von HS