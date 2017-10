Ab Mittwoch: Fünf weitere Straßen in Altenburg gesperrt

Altenburg. Bevor die Kälte kommt, wird in Altenburg noch fleißig gebaut und verschnitten. Gleich fünf Straßen sind davon in oder ab der nächsten Woche betroffen und gesperrt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Allerdings handelt es sich dabei zumeist um Nebenstraßen, was es für Anwohner jedoch nicht besser macht. Zumal durch die Großbaustellen am Teichknoten, in der Kauerndorfer Allee, in der Remsaer Straße und der Puschkinstraße die Situation in der Skatstadt ohnehin schon angespannt ist.

Die am längsten dauernde neue Sperrung und zugleich die mit den weitreichendsten Folgen für den allgemeinen Verkehr ist die der August-Bebel-Straße am Großen Teich. Laut Stadtverwaltung gibt es dort ab Mittwoch zwischen dem Südbad und dem Parkplatz des Inselzoos kein Durchkommen mehr. Daran wird sich bis voraussichtlich 18. Mai nächsten Jahres auch nichts ändern. Denn dort finden Kanalbauarbeiten statt.

Den einen oder anderen Meter mehr müssen Autofahrer im Bereich der Roten Spitzen zurücklegen. Wie die Stadt mitteilte, wird die Neugasse auf Höhe der Kreuzung zur Treppengasse von Mittwoch an voll gesperrt. Grund für die einwöchige Behinderung: Die Gasleitung zur Treppengasse wird neu angeschlossen. Ab 9. November soll der Verkehr dort aber wieder ungehindert rollen können.

Das kann man von der Niemöllerstraße in Rasephas hingegen so schnell nicht behaupten. Ebenfalls ab Mittwoch bis voraussichtlich Ende Dezember kommt es dort zu Behinderungen, weil die Trinkwasserleitung getauscht wird. Während im ersten Bauabschnitt bis voraussichtlich 24. November zwischen Zacharias-Kresse-Straße und Neuer Weg Autofahrer das Nachsehen haben, betrifft die Vollsperrung im zweiten Bauabschnitt von Ende November bis etwa 22. Dezember den Bereich ab Knausche Straße bis zur Zacharias-Kresse-Straße.

Nur am nächsten Mittwoch ist die Pauritzer Straße in Höhe der Hausnummer 26 wegen einer Krananlieferung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Konkret heißt das: kein Durchkommen zwischen Dostojewskistraße und Glockengasse. Ebenfalls nur 24 Stunden dicht ist an jenem Tag die Pohlhofgasse zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Spalatinpromenade. Nötig ist das hier laut Stadt wegen des Grünschnitts an Bäumen.

Von Thomas Haegeler