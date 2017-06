Wenn das Kinder- und Jugendballett des Altenburg-Geraer Theaters zu einer Ballettpremiere ins Landestheater ruft, dann ist das Umfeld des Musentempels regelmäßig zugeparkt und das Haus bis in den 2. Rang voll. So wieder einmal geschehen zur gefeierten Premiere für „Die kleine Meerjungfrau“. Am Donnerstag gibt es die zweite und vorerst letzte Aufführung.