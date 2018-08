Schmölln

Am Montagabend fuhr gegen 22.10 Uhr ein 79-Jähriger mit einem VW an der Abfahrt Schmölln von der Autobahn 4 ab. Dabei missachtete er ein Vorfahrtszeichen für die Landstraße, so dass es zu einem Unfall mit einem vorfahrtsberechtigten Sattelzug (Fahrer 36) kam. Beide Insassen des VW mussten verletzt aus dem Unfallfahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer bei dem Zusammenstoß blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, teilte die Polizei mit.

Von LVZ