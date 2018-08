Nobitz

Erleichterung in letzter Minute: kein Regen in Nobitz am Samstagabend. So konnten sie starten, die zig Inlineskater auf der Start- und Landebahn auf dem Flugplatz. „Wir hatten 380 Leute auf der Anmeldeliste. Mindestens die Hälfte mit Rollen unter den Füßen, die anderen als Zuschauer“, berichtet Ulf Schnerrer vom Kreissportbund, der das Ereignis gemeinsam mit der Gemeinde Nobitz und dem örtlichen TSV veranstaltete. „Das waren deutlich mehr Teilnehmer als in den beiden Vorjahren.“ Zum elften Mal ging der Airportskate über die Bahn – zum zweiten Mal drehten sich auch die Rhönradfahrerinnen des TuS Friesen. Ebenfalls von der Rolle waren die Spielleute aus Schmölln und Gößnitz, die wieder in ausgefallenen Kostümen erschienen. Cheerleader aus Großstöbnitz sowie dynamische Musik heizten trotz des vergleichsweise kühlen Wetters die Stimmung weiter an. Nur an der Koordination hapert es noch – weshalb der Versuch, mit Skatern die Kontur eines Flugzeuges nachzubilden, scheiterte. Macht nichts: Nächstes Jahr startet der nächste Airportskate.

Von Kay Würker