Altenburg

Einladend mutet das Mehrfamilienhaus mit der Nummer 14 an der viel befahrenen Zeitzer Straße an. Und in ebenso hellen und entspannenden Farben sind auch die Räume im Erdgeschoss des Gebäudes gehalten. Wer hierher kommt, der hat ein gravierendes Problem. Ein sechsköpfiges Team kümmert sich hier um die Hilfesuchenden – in der Suchtberatung Altenburger Land. „Eigentlich seit der Wende liegt dieses wichtige Hilfsangebot bei der Horizonte gGmbH“, sagt Anja Teumer, die das Team leitet. Dass hier ausschließlich die gestürzten und die gescheiterten, weil labilen Existenzen vom Rande der Gesellschaft landen, dem widerspricht die 34-jährige Sozialpädagogin vehement. „Von Sucht betroffen sind Menschen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten. Und jede Suchtgeschichte ist anders, so wie es jeder Mensch ist, der zu uns kommt“, sagt sie.

Sucht als schleichender Prozess

Das könnte Leitmotiv des Teams sein, das durchweg aus ausgebildeten Sozialpädagogen besteht, die zum Teil auch über diverse Weiterbildungen verfügen. „Und keiner wird morgens einfach mal so wach und sagt sich: ,Ich werd dann mal abhängig‘. Im Gegenteil: Sucht ist ein schleichender Prozess, der oftmals erst bemerkt wird, wenn es schon zu spät scheint“, schiebt Teumer nach.

Und dann sei die Suchtberatung an der Zeitzer Straße für die Hilfe die erste Adresse. „Sicher hat jeder, der den Weg zu uns findet, schon eine immense Hemmschwelle überwunden. Eben jene, dass er hier Hilfe sucht und sich uns anvertraut. Wir können dabei gar nicht oft genug versichern, dass alle Gespräche, die wir mit Betroffenen führen, vertraulich sind“, hebt die Teamchefin hervor.

Betroffene werden aufgesucht

Seit Juni dieses Jahres hat sich die Beratungsstelle grundlegend neu aufgestellt. Jetzt gehen die Mitarbeiter auch hin zu den Betroffenen, suchen sie in ihrem direkten Lebensumfeld auf. „Das ist die Konsequenz unserer langjährigen Erfahrungen: So mancher Betroffene möchte zwar Hilfe annehmen, der Weg zu uns wird jedoch scheut oder der Hilfesuchende kann ihn nicht mehr alleine gehen.“

Die Bandbreite der Süchte in der Gesellschaft sei groß und gehe weit über die allgemein gängigen legalen wie illegalen Rauschmittel wie Alkohol oder Drogen hinaus. „Auch Esstörungen, Spiel- und Mediensucht haben wir unter anderem auf dem Tableau“, zählt Anja Teumer auf.

Steigende Zahlen

Dass der Bedarf eines solchen Hilfsangebots immer weiter steigt, belegen statistische Zahlen der zurückliegenden zehn Jahre: Betreute die Suchtberatung 2007 noch 310 Betroffene, so waren es im Vorjahr bereits 446. „Und in der Regel läuft die Betreuung durch uns über einen längeren Zeitraum, der durchaus je nach Bedarf über ein Jahr und länger reichen kann“, betont die Teamleiterin.

Auch der Prävention widmet sich die Einrichtung. „Eine Kollegin ist ausschließlich in Grundschulen und Kitas unterwegs, um die Kinder beizeiten über die Gefahren aufzuklären.“

Von Jörg Wolf