Altenburg

Der Abriss von Plattenbau-Wohnungen in Altenburg-Nord geht in die nächste Runde. Wie die Stadtverwaltung Altenburg am Mittwoch mitteilte, beginnt am Montag das Schleifen des Wohnblockes Barlachstraße 49-52. Während der Zeit der Abrissarbeiten – voraussichtlich bis zum Freitag, den 3. Mai – wird der Wirtschaftsweg vor dem Block sowohl für Fußgänger als auch für Fahrzeuge vollständig gesperrt. Bereits im März musste die Barlachstraße 38 bis 41 weichen. Die Städtische Wohnungsgesellschaft trennte sich von 48 Wohnungen. Zudem wurde der Block Flack-Straße 43 entfernt.

Von OVZ