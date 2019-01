Altenburg

Der gewaltsame Tod des „Punker Haase“ bewegt viele Altenburger. Nachdem der 33-Jährige in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember getötet worden war, kam es am Mittwoch zu einem Trauermarsch. Dazu hatten Freunde des Toten vor allem über soziale Medien und per Mundpropaganda aufgerufen. Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 70 Menschen um 14 Uhr vor dem Eingang des Bahnhofscenters, liefen im Anschluss bis zum Wohnhaus des Verstorbenen in der Fabrikstraße 10, um Abschied zu nehmen.

Freunde zünden Kerzen an und legen Blumen nieder

Dort steht eine Menschentraube in der eisigen Kälte. Einige rauchen abseits und unterhalten sich gedämpft. Die meisten aber drängen sich um die Türe des gelben Hauses und schweigen. Hier hat der Punk gelebt. In seinem Andenken werden Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt. „Ich bin hier, weil ich mit Haase befreundet war“ sagt ein Mädchen mit feuerrot gefärbten Haaren. Gemeinsam mit ihren Freunden hat sie sich dem kleinen Trauerzug angeschlossen. Mit ihrem Smartphone fotografiert sie die Versammlung. „Ich kenne auch den, der jetzt in U-Haft sitzt“, fügt sie hinzu.

Die Polizei hatte am Sonnabend einen 40-jährigen Altenburger und seine 27-jährige Freundin aus Borna unter dringendem Tatverdacht festgenommen, beide auch Bekannte des Toten. „Egal, was da jetzt rauskommt“, meint die junge Frau mit den roten Haaren noch. „Wir sind hier, um dem Haasen zu zeigen, dass wir an ihn denken.“

Vor allem junge Leute folgen Trauermarsch

Dem Impuls sind vor allem junge Menschen gefolgt, in Nietengürtel und mit bunten Haaren die einen, in Jogginghose und mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen die anderen. Eine schwarz gekleidete Frau gibt noch den Termin der Aufbahrung an die trauernde Menge weiter. Ein grünhaariger Punk spricht die Botschaft direkt weiter in sein Telefon – für all jene, die nicht dabei sein können. Dann löst sich die Menge schnell auf, und zurück bleibt der Schein rot flackernder Friedhofskerzen in der Fabrikstraße Nummer 10 und die Erinnerung an einen jungen Mann, der in Altenburg und in einer hier verwurzelten Szene zuhause war.

Wie die Polizei, die den Trauermarsch begleitete, auf Nachfrage mitteilte, verlief die Versammlung „ohne Vorkommnisse“ und war gegen 14.45 Uhr beendet. Weitere Fragen zu dem Verbrechen wollte die Polizei jedoch nicht beantworten und verwies an die Staatsanwaltschaft Gera.

Staatsanwalt: Obduktionsergebnis kann dauern

Doch auch deren stellvertretender Sprecher Sven Schroth zeigte sich schmallippig, wollte „zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen“ weder Informationen zur Todesursache oder zum -zeitpunkt noch zu weiteren Details des Verbrechens bekannt geben, „um die Ermittlungen nicht zu gefährden“.

Der Staatsanwalt bestätigte nur, dass die beiden festgenommenen Tatverdächtigen weiter in Untersuchungshaft sitzen und die Obduktion des Toten zeitnah veranlasst wurde. Mit dem endgültigen Ergebnis der Leichenschau werde es allerdings etwas dauern, weil auch die Rechtsmedizin über den Jahreswechsel dünn besetzt sei, so Schroth weiter.

Streit um Drogen und vorgetäuschter Selbstmord

Laut Polizei hatten Mitbewohner den leblosen 33-Jährigen am 28. Dezember in seiner Wohnung gefunden. Dabei fanden sich nicht nur Hinweise auf Gewalt, sondern auch auf einen vorgetäuschten Selbstmord. Offenbar hatten die Beschuldigten, die tags darauf festgenommen wurden, so versucht, ihre Tat zu vertuschen. Nachbarn berichteten zudem von einem Streit um Drogen, der sich am alkoholgeschwängerten Abend vor dem Tod des Punkers entwickelt haben soll.

Von Thomas Haegeler und Anna-Flora Schade