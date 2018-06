Altenburg

Zuckertütenfeste sind ja an sich schon eine aufregende Sache für Vorschulkinder. Doch ganz besonders spannend gestaltete sich die Party in der Kita Spatzennest in der Altenburger Pappelstraße: Anwohner riefen am Donnerstag gegen 23 Uhr die Polizei, weil sie Einbrecher in der Kindertagesstätte vermuteten. Die Beamten fanden zwar eine offen stehende Tür und Licht vor, zum Glück aber keine ungebetenen Gäste. Denn zum Ende der Zuckertüten-Woche durften die 34 Vorschulkinder mit Müttern und Erziehern in der Einrichtung schlafen.

Mit der süß-aufregenden Woche beendeten die Spatzen – wie andere Knirpse im Landkreis auch – offiziell ihre Kindergartenzeit. Die Steppkes aus der Pappelstraße gingen ins Kino, sprangen und rannten beim Sportfest um die Wette und besuchten den Zoo in Gera. Nun freuen sie sich auf die neue Lebensetappe, sagt René Lippold, der die Kita unter Trägerschaft der Volkssolidarität leitet.„Und einigen Erziehern geht der Abschied nach bis zu fünf gemeinsamen Jahren doch nahe.“

Ein Fest mit Samba und ganz viel Süßem

Höhepunkt der Abschiedswoche war am Donnerstag das Zuckertütenfest. Die Kinder suchten die süßen Boten der Schulzeit im Garten der integrativen Kita. „Eine Raupe hat sie geklaut“, erzählt Lippold. „Aber die Zwerge haben sie gerettet.“ Die aufgeregten Kinder genossen den Trubel und freuten sich über die Süßigkeiten. Nach einer Kutschfahrt durch Altenburg, einer rhythmischen Einlage der Sambagruppe Como Vento und dem buntem Programm von Schülern der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales begaben sich die Schulkinder in spe noch auf Nachtwanderung und übernachteten dann in der Kita. Dass in jener Nacht sogar die Polizei hereinschaute, dürfte das Fest für die Kinder erst recht zum unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.

Von Theresa Held