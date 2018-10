Altenburg

Veit Olbrecht steht in der Werkstatt der Johann-Friedrich-Pierer-Schule und versucht sein Bestes, um die Aufmerksamkeit einer Gruppe Neuntklässler zu gewinnen. Das gelingt dem Berufsschullehrer für Land- und Baumaschinen Mechatronik erst, nachdem ein Junge die Hupe des in der Werkstatt geparkten Traktors lautstark bedient. Jetzt sind die Schüler wieder wach. Olbrecht ergreift diese Chance, um die Schüler zur nächsten Attraktion zu führen, einem Viertakt-Dieselmotor. Die Schüler scharen sich um den Dieselmotor und hören dem Berufsschullehrer aufmerksam zu, als dieser nicht nur vom Viertakt-Prinzip, sondern auch von der Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker redet. „Das ist die hochwertigste Kfz-Ausbildung,“ erklärt Olbrecht. „Und wir haben jedes Jahr mindestens ein Mädchen mit dabei – die Berufschancen sind gut.“

Es reicht heute nicht, die jungen Leute nur mit Informationen zu berieseln, meint Schulleiter Ralf Herzer. „Die wollen etwas erleben.“ Und dafür wurde bei den 8. Regelschultagen der Johann-Friedrich-Pierer-Schule auf jeden Fall gesorgt. Etwa 350 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Regelschulen des Altenburger Landes nahmen Dienstag und Mittwoch an der Aktion teil. Die Jugendlichen wurden in Gruppen bestehend aus zehn Leuten eingeteilt und alle 20 Minuten in einen neuen Workshop geschickt, der ihnen einen möglichen Ausbildungsberuf näher bringen soll. So durchliefen die Schüler bis zu 15 Workshops an einem Vormittag und konnten sich bei den Friseuren am Lockenwickeln, in der Holzwerkstatt beim Sägen oder in der Kfz-Werkstatt am Messen des Reifenluftdrucks probieren.

Schüler probieren sich in diversen Workshops aus

Zudem stellen sich in der Aula der Schule verschiedene Unternehmen, wie zum Beispiel die Hydraulik-Firma Dietzel oder aber auch Vertreter der Handwerkskammern, vor. Mit diesem Marathon-Programm soll sicher gestellt werden, dass die Schüler noch vor ihrem Abschluss in der zehnten Klasse eine Ahnung davon haben, was sie danach beruflich machen könnten. „Natürlich ersetzt dieser Tag kein Praktikum, aber vielleicht entsteht der Kontakt zu einem Unternehmen“, sagt Herzer. Oft wären die jungen Leute überrascht, welche Vielfalt an Betrieben es im Altenburger Land gebe, die Auszubildende suchen.

Bei der Eröffnung der achten Regelschultage hatte Landrat Uwe Melzer (CDU) in einer kurzen Rede gesagt, dass die Ausbildung keine Einbahnstraße sei, auch die Schüler müssten ihren Teil dazu beitragen. An der Johann-Friedrich-Pierer-Schule ist das längst in die Tat umgesetzt. Jeder Schüler-Gruppe wurde von einem älteren Schüler, der bereits seine Ausbildung begonnen hat, als Schülerlotse begleitet.

Nicht alle Unternehmen finden Auszubildende

Insgesamt merke der Pädagoge, dass die Berufsschulklassen in den vergangenen Jahren wieder voller seien und dass das Interesse an einer Lehre in vielen Branchen wieder steige. Vor allem im Handwerksbereich sei dies zu beobachten. Nico Rathmann von dem Unternehmen PWS Präzisionswerkzeuge GmbH aus Schmölln hat jedoch eine andere Erfahrung gemacht. In diesem Jahr bildet das Unternehmen nicht aus, weil es keine Auszubildenden gefunden hat. „Es gibt eben so viele Berufe, manchmal wissen die Schüler gar nicht, was sie wollen“, sagt der Ausbilder.

Von Pia Siemer und Sophie Bauer