Altenburg

Wenn es draußen langsam herbstlich wird, kommt das fahrende Volk auf das Schloss nach Altenburg. Zwischen dampfenden Badezubern und dem Geruch von frisch gebackenem Brot aus dem Holzofen können Besucher sich in eine andere Zeit versetzen. Am 22. und 23. September steht wieder das Historische Schlossspektakel an, öffnen Handwerker und Händler jeweils ab 11 Uhr ihre Stände aus Holz, Stroh, Tuch oder Reisig.

Unter den über 50 Ständen lassen sich unter anderem Schmiede, Porträtmaler, Holzschnitzer und Laternenbauer finden, teilen die Veranstalter. Auch die Besucher des Spektakels können ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Der mittelalterliche Schleifer Rudi, der einen der ältesten Berufe des fahrenden Volkes ausübt, werde ebenfalls auf dem Markt zu finden sein. So werden Messer oder anderes Schneidewerkzeug, das mit der Zeit stumpf geworden ist, wieder flott gemacht.

Ritter, Hexen und Fakire unterhalten das Volk

Hinter dem munteren Treiben, das regelmäßig in Altenburg Station macht, steht die COEX Veranstaltungs GmbH aus Cottbus. Wie es auf Mittelaltermärkten üblich war, soll auch in Altenburg allerlei Künstlervolk die Besucher unterhalten. Mit einer Feuer- und Fakir-Show und Kunststücken auf dem Nagelbrett will „Braxas A“ das Volk zum Staunen bringen. Im großen Ritterlager können die Besucher die Mannen von der „Ritterschaft zu Reychenfels“ beobachten. Die Ritter und Knappen gehen mit dem Schwert und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zu Gange. Auch für kleine Ritter und Ritterinnen gibt es einiges zu tun. Sie können unter anderem ihre Geschicklichkeit beim Jonglageworkshop zeigen, beim Armbrust schießen, Papier schöpfen, filzen, Enten angeln oder Spielpuppen basteln, wirbt der Veranstalter.

Auch Musik und Speisen nach mittelalterlichem Brauch

Weil es alle fünf Sinne für eine Zeitreise braucht, wird auch mittelalterliche Musik im Schloss erklingen. Die Spielluden von „Neumentroll“ und den „Rabenbrüdern“ spielen Stücke, die „wohltuend dem Ohre, mitreißend zum Tanze, aber auch leise fürs Gemüt“ sein sollen. „Mögen die Schaulustigen ihre Horchlöffel aufsperren und den Klängen der Schalmeien, Dudelsäcke und Trommeln lauschen“, heißt es in der Pressemitteilung. Ein weiteres Highlight sehen die Veranstalter im auf Mittelaltermärkten obligatorischen Badehaus. „Jeder kann sich, wenn es ihm beliebt, einem Bade unterziehen.“ Ritterbier, Met, Kuchen, Braten und Fladen sowie Knoblauchbrot und getrocknete Früchte gibt es in Backstuben, Garküchen und Tavernen.

Von Pia Siemer