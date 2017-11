Adventssonntage: Altenburger Läden bleiben dicht

Altenburg. Das Weihnachtsgeschäft in Altenburg beschränkt sich dieses Jahr auf die Werktage. Anders als in den Vorjahren, werde es in der Adventszeit diesmal keinen verkaufsoffenen Sonntag geben, teilte die Stadtverwaltung auf OVZ-Nachfrage mit. Hintergrund sei eine Entscheidung des Landratsamtes. Die Landkreisbehörde ist für die Rechtsverordnung in puncto Sonntagsöffnung zuständig, darf den Daumen heben oder senken. Die Stadtverwaltung war bereits mit Anträgen gescheitert, sich offene Ladentüren zum Autofrühling im Mai und zum Abfischen im Oktober genehmigen zu lassen. Nun sei Absage Nummer drei erfolgt, berichtete Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt.

Konkret ging es um den 10. Dezember, den zweiten Advent. Die Stadt hatte argumentiert, dass der Altenburger Weihnachtsmarkt der einzige im Landkreis ist, der über die gesamte Adventszeit läuft – ein Zeichen für großes Besucherinteresse, was wiederum Einkaufsmöglichkeiten an einem Sonntag rechtfertige. Das Landratsamt sieht das anders. Der Weihnachtsmarkt lasse „keinen besonderen Anlass“ für eine Sonntagsöffnung erkennen, heißt es in einem Schreiben, das im Rathaus einging.

Zwar lässt das Thüringer Ladenöffnungsgesetz grundsätzlich zu, dass am ersten oder zweiten Advent Geschäftstreiben herrscht. Doch das Landratsamt sieht nach eigenem Bekunden die bislang gängige Praxis der Sonntagsöffnungen rechtlich nicht ausreichend gestützt, seit 2016 die Gewerkschaft Verdi gegen Verordnungen in Erfurt und Suhl geklagt hat. Immerhin: Laut einer Liste der IHK Ostthüringen wurden andernorts, etwa in Greiz, Gera und Zeulenroda-Triebes, verkaufsoffene Adventssonntage durch die örtlichen Behörden genehmigt.

In Altenburg behilft man sich nun mit einem Freitag. Nach einer Umfrage unter Innenstadthändlern wurde beschlossen, die Weihnachtsmarkt-Eröffnung am 1. Dezember mit einer „Adventsnacht“ zu verbinden. An diesem Tag bleiben viele Läden bis 22 Uhr offen.

Von Kay Würker