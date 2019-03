Rositz

Die AfD wird sich erstmals für fünf Kommunalparlamente im Altenburger Land bewerben. Auf einer Versammlung am Sonntag in Rositz beschlossen die Mitglieder Kandidatenlisten für die Stadträte Meuselwitz und Gößnitz sowie für die Gemeinderäte Rositz und Windischleuba. 16 Personen treten am 26.Mai für die Wahl zum neuen Kreistag an (OVZ berichtete).

Programm aufgelegt

Die fünfköpfige Liste in Meuselwitz führt der 39-jährige Maler- und Lackiermeister Thomas Hoffmann an. Im Wahlprogramm für Meuselwitz spricht sich die AfD für den Erhalt aller Schulen, gegen Schließungspläne und die Auslagerung der gymnasialen Oberstufe aus. Weitere Punkte sind die Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung sowie ein schnelleres Internet – auch auf den Dörfern – und mehr Bürgernähe. Die Stadt müsse für derzeitige und zukünftige Einwohner, für Industrie und Gewerbebetriebe attraktiver werden. Ein modernes, gepflegtes und ansehnliches Stadtbild schaffe Gründe, sich für Meuselwitz zu entscheiden, heißt es.

Mitglieder beruflich eingebunden

Seit Wochen und Monaten läuft in der AfD intern außerdem die Diskussion über eine Bewerbung für den Stadtrat Altenburg. Offensichtlich fiel auf der Versammlung in Rositz die Entscheidung, darauf zu verzichten. Hauptgrund waren fehlende Bewerber, die auch Zeit für kommunale Arbeit an den Wochentagen haben. Dies geht aus der Erklärung von Uwe Rückert hervor, der auf Listenplatz eins für den Kreistat kandidiert. Darin heißt es, dass die AfD auf die mögliche Kandidatur in den Stadtrat Altenburg bewusst verzichtet, obwohl es machbar wäre, „eine ordentliche Anzahl Kandidaten aus dem Stadtgebiet Altenburgs zu benennen“.

Allerdings sei die Mehrzahl der Mitglieder beruflich stark engagiert, mit Arbeitsplätzen teilweise deutlich außerhalb Altenburgs. „Wir nehmen die Kommunalmandate aber ernst und möchten in den angestrebten Kommunalvertretungen unserer dortigen Verantwortung gerecht werden“, betont Rückert. Eine Mandatsübernahme, ohne die notwendigen zeitlichen Kapazitäten für die Stadtratsarbeit aufzubringen, halte man den Altenburger Bürgern gegenüber für verantwortungslos.

Entscheidung fällt am Wochenende

Allerdings ist eine definitive Entscheidung offenbar noch nicht gefallen. Thomas Rudy, einer der beiden AfD-Kreissprecher, will sich dies bis zum Wochenende noch offen halten. Die Frist zur Bewerbung endet am 12. April.

Stadtratsliste Meuselwitz: Thomas Hoffmann, Carsten Leibnitz, Noah Wendler, Tommy Beer, Harald Hecht.

Gemeinderatsliste Rositz: Bernd Oehler, Jens Schmidt, Mathias Haustein, Silke Haustein

Stadtratsliste Gößnitz: Irina Brater, Thomas Rudy

Gemeinderatsliste Windischleuba: Ronny Weber.

Von Jens Rosenkranz