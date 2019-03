Rositz

Mitglieder des AfD-Kreisverbandes trafen sich am Sonntag in Rositz, um die Kandidaten für die Kreistagswahl im Mai aufzustellen und um über die Programmatik zu reden. Letztendlich wurden von den vorgeschlagenen Kandidaten 16 Bürger auf die Liste gewählt. „Sie repräsentieren in vielerlei Hinsicht einen guten Querschnitt der Bevölkerung unseres Landkreises“, heißt es in einer Pressemeldung. Angeführt wird die Liste von Uwe Rückert, einem 43-jährigen Bundeswehr-Offizier aus Altenburg, der in einer Einheit in Weißenfels dient.

Schieflage korrigieren

Anliegen sei, der AfD auch auf kommunaler Ebene ein Gesicht zu verleihen, heißt es in der von Rückert unterzeichneten Erklärung. Getragen von einer Vielzahl von Bürgern etabliere sich die junge Partei als „politisch alternative Kraft zu den im eigenen Filz verstrickten und oft nur noch handlungsunfähigen beziehungsweise unwilligen Altparteien“, heißt es in der Mitteilung. Dabei wolle man mitwirken, dass einige Schieflagen wieder korrigiert werden. So beispielsweise in der Verantwortung als Schulträger. „Wir wollen in unserem Landkreis eine gute Umweltpolitik, welche auch gegenüber zukünftigen Generationen Verantwortung trägt. Diese muss jedoch praktikabel, nicht aber grün-ideologisch verdreht sein.“

Sorge über Schuldenstand

Im Kommunalprogramm stehen als weitere Themen Breitbandausbau, Umsetzung des Digital-Pakts Schule, Gesundheit und Pflege, Erhalt des Klinikums in Trägerschaft des Kreises, eine friedliche Gesellschaft und gegenseitiger Respekt, Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Ausbildung, verbesserte Sicherheit, Begrenzung von Sozialleistungen für Menschen ohne entsprechende Berechtigung, Drogenprävention und -bekämpfung; Erhalt der Kulturlandschaft sowie die Förderung von Sport und Vereinsleben.

In der Kreistagsarbeit wolle man möglichst korrigierend auf die Haushaltsbeschlüsse einwirken. So sehe man mit Sorge, dass die Schulden des Kreises in nur wenigen Jahren auf das doppelte Niveau steigen werden, ohne dass ein Weg aus dieser Schuldenfalle aufgezeigt wird. Diesen Trend wolle man stoppen, heißt es.

Auf der Kreistagsliste stehen: Uwe Rückert, Thomas Rudy, Bernd Oehler, Ronny Weber, Thomas Senftleben, Volker Rothemund, Thomas Hoffmann, Carsten Leibnitz, Thomas Kresse, Jens Schmidt, Irina Brater, Mathias Haustein, Tommy Beer, Silke Haustein, Noah Wendler, Antje Göring-Kube.

Von Jens Rosenkranz