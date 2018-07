Altenburg

Am Montag wurde die Polizei gegen 18 Uhr in die Albert-Einstein-Straße gerufen, da sich hier ein Mann äußerst aggressiv verhielt und grundlos auf geparkte Fahrzeuge einschlug. Der 22-Jährige führte einen Hund bei sich. An einem Toyota und an einem Opel konnten die Beamten Schäden feststellen, verursacht durch den 22-Jährigen. Der offensichtlich unter Alkohol und Drogen stehende Mann wurde in Gewahrsam genommen. Sein Hund kam in ein Tierheim. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Von ovz