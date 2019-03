Altenburg/Heukewalde

Aggressive Äußerungen eines 59-Jährigen haben am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann aus Heukewalde hatte verkündet, einer Mitarbeiterin einer Krankenkasse nach dem Leben zu trachten. Er äußerte diese Drohung im Kreise von Zeugen – gegen 11 Uhr erfuhr die Polizei davon.

Die Beamten nahmen die Bedrohung ernst und begannen sofort mit der Suche nach dem 59-Jährigen. Drei Adressen rückten ins Visier der Polizisten, darunter Filialen der Krankenkasse in der Zwickauer Straße in Altenburg und in der Weststraße in Schmölln. Außerdem wurde die Wohnung des Mannes aufgesucht, wo sie ihn schließlich antrafen.

Wie die Polizei berichtete, verhielt sich der Heukewalder äußerst aggressiv und zeigte gesundheitliche Defizite. Er wurde deshalb in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben.

Von Kay Würker