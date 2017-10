Agrarunternehmen und Naturschutzbund wagen Experiment in Langenleuba-Niederhain

In Langenleuba-Niederhain kocht die Gerüchteküche. Angeblich will der Naturschutzbund an der Talsperre Schömbach Büffel freilassen. Die Gemeinde weiß von nichts. Völlig aus der Luft gegriffen, sind die Gerüchte aber nicht. Denn der Nabu will mit einem Agrarunternehmen ein Experiment wagen.