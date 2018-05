Meuselwitz

In Meuselwitz heißt es am kommenden Wochenende „Manege frei“. Der Circus Alexander gastiert von Freitag bis Sonntag auf der Festwiese hinter der Orangerie. Zu erleben ist unter anderem die Artistin Janine Sperlich, die als Strapaten-Akrobatin durch die Manegen-Luft fliegt. Tiernummern sollen zudem die Zuschauer in die Welt von Sagen und Mythen mitnehmen. So sorgen schwarze Pferde der „Ringgeister“, das „Letzte Einhorn“ und das „Fliegende Pferd Pegasus“ für eine besondere Stimmung, wirbt der Zirkus. Luftakrobatik, chinesische Stuhlpyramiden, Jonglage-Nummern und Mazedonische Riesenesel stehen ebenfalls auf dem Programm. Daneben sollen die kleinsten Pferde der Welt, Rotschecken aus Argentinien, und eine laut Zirkus noch nie gezeigte Clown-Show das Publikum begeistern.

Der Circus Alexander entführt Jung und Alt am Freitag um 17 Uhr, am Sonnabend um 14 und 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr in die Welt von Show und Glitzer. Der Eintritt kostet zwischen 10 und 25 Euro. Karten können unter 0177 6061990 vorbestellt werden, an den Veranstaltungstagen zwischen 11 und 12 Uhr findet an der Circuskasse ein Vorverkauf statt.

Von Theresa Held