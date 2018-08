Windischleuba

Der Frühmorgen-Verkehr vor der Grundschule in Windischleuba kann mit dem in jeder Stadt mithalten. Auto an Auto rollt vorbei, dazu bringen Schulbusse und Eltern im Minutentakt Schüler. Dass dies eine potenzielle Gefahr gerade für die Erstklässler ist, liegt auf der Hand. Immerhin drücken sie gerade einmal vier Tage die Schulbank. „In dem Alter können die Mädchen und Jungen die Verkehrsregeln noch nicht richtig und können auch Entfernungen und Geschwindigkeiten nicht einschätzen“, sagt Polizeiobermeisterin Kathleen Toth.

Nicht zuletzt deswegen beteiligen sich die Polizeiinspektion (PI) Altenburger Land und der Motorclub Schmölln des ADAC seit rund 15 Jahren an der deutschlandweiten Aktion Blitz für Kids. Dabei geht es nicht darum, Bußgelder zu verhängen, sondern im Fall der Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen den Temposünder von Viertklässlern unmittelbar vor der Grundschule die Leviten gelesen. „Ich glaube, wenn die Autofahrer den Kindern erklären müssen, warum sie vor einer Schule zu schnell fahren, ist der Effekt größer als bei einem Strafzettel“, erklärt Toth den Hintersinn von Blitz für Kids.

Gelbe Karten für Temposünder

Am Freitag vor der Grundschule in Windischleuba mussten aber nur zwei gelbe Karten für zu schnelles Fahren verteilt werden. Die große Masse der Autofahrer beachtete, wie Werner Tietze, die Geschwindigkeitsbeschränkung. „Ich fahre oft hier lang und nie schneller. Hier ist eine Schule und eine 30. Wer da mit 50 vorbeifährt, dem ist nicht mehr zu helfen. Es kann so schnell ein Kind auf die Straße rennen“, sagt er und bekommt von den Mädchen der 4b ein Lob für vorbildliches Fahren.

Dass sich die übergroße Mehrheit der Autofahrer an die Beschränkung hält, beobachtet Schulleiterin Andrea Naumann regelmäßig. Viel eher sorge der Bringedienst der Eltern hin und wieder für Probleme. Dabei seien die Eltern angehalten, mit gutem Beispiel voranzugehen und nicht auf den letzten Moment anzukommen. „Dann beginnt der Schultag für die Kinder in Ruhe und stressfrei und es ist auch kein Problem, mal drei Schritte zu laufen“, sagt Naumann. Wie es zugehen kann, hat Kathleen Toth erst am Mittwoch erlebt. „Da muss ich einige auf den großen Parklatz schicken, weil sich vor der Schule die Autos gestapelt haben“, erzählt die Verantwortliche für Prävention bei der PI Altenburger Land.

Nach den Tempokontrollen kommt die Fahrradausbildung

Gerade in der ersten Schulwoche versucht die Polizei, die Autofahrer ganz besonders für die ABC-Schützen zu sensibilisieren. „Die Blitz-Aktion ist da das eine, Präsenz zeigen vor den Grundschulen im Kreis das andere Mittel“, so Toth. Denn wie sie weiter erklärt, sei es leider nicht so, dass sie sagen könne, dass die Autofahrer grundsätzlich rücksichtsvoller geworden sind. „Da hat sich eigentlich über die Jahre nicht viel verändert“ schätzt Toth ein. Auch wenn in Windischleuba, wo im Übrigen auch Toths kleine Tochter zur Schule geht, neben zwei gelben insgesamt 16 grüne Karten für richtiges Verhalten vergeben wurden.

Ab Montag kümmert sich das Team der Prävention um die Viertklässler, dann startet wieder die Fahrradausbildung.

Von Jörg Reuter