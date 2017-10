Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im Altenburger Land wieder gestartet

Nobitz/Altenburg. Auch im Altenburger Land ist inzwischen wieder der Startschuss für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gefallen, die vom christlichen Missions- und Hilfswerk „Geschenke der Hoffnung“ aus Berlin organisiert wird. Seit mittlerweile 16 Jahren ist dafür Rosemarie Walther, Pfarramtssekretärin in Nobitz, die treibende Kraft im Landkreis – und hofft auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Päckchen für Kinder in armen Ländern.

Denn nicht jedes Kind kann Weihnachten feiern. In Osteuropa etwa leben viele Mädchen und Jungen in großer Armut – und ohne Hoffnung. Diesen Kindern kann im Rahmen der Aktion ein wenig Freude und vielleicht auch etwas Hoffnung geschenkt werden. Und das auf ganz simple Weise: Einfach Deckel und Boden eines handelsüblichen Schuhkartons mit Geschenkpapier verzieren und mit Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen im Alter von 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahren befüllen.

Nach Angaben des Missionswerkes hat sich dabei über die Jahre eine bunte Mischung aus Spielsachen, Hygieneartikeln, Schulmaterialien, Kleidung und Süßigkeiten bewährt. Ein beigefügter, persönlicher Weihnachtsgruß rundet die Gabe ab. Wichtig: Eingepackt werden dürfen nur Geschenke, die in den jeweiligen Empfängerländern zollrechtlich erlaubt sind. Ansonsten sind bei der Wahl der Gaben keine besonderen Grenzen gesetzt. Empfehlenswert sind laut Missionswerk etwa Mütze mit Schal und Handschuhen, T-Shirt, Socken oder ein Pullover. Ein Kuscheltier kann ebenso seinen Weg in den Karton finden wie kleine Spielsachen, Malbücher und Stifte. Süßigkeiten sollten original verpackt versendet werden.

Noch bis zum 15. November können entsprechend gefüllte Schuhkartons zu den jeweiligen Sammelstellen gebracht werden (siehe Kasten). Empfohlen wird pro Karton eine Spende von acht Euro, mit der die Kosten für Abwicklung und Transport gedeckt werden können.

Hier können die Päckchen abgegeben werden Sammelstelle Nobitz Pfarramt, Kirchgasse 5, Tel. 0163 8704350, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr und nach Absprache Annahmestellen Kröber Apotheke Nobitz, Altenburger Straße 29, zu den Öffnungszeiten Brüderkirche Altenburg, Dienstag 13 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag 10 bis 13 Uhr, Sonntag 13 bis 16 Uhr Weltladen Altenburg, Brüdergasse 7, Mittwoch 11 bis 15.30 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 15 Uhr und Sonnabend 10 bis 13 Uhr Pfarramt Schmölln, Donnerstag 10 bis 15 Uhr Baptistengemeinde Altenburg, zu den Veranstaltungen, Infos unter www.zeitzer39.de

Von Bastian Fischer