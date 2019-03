Altenburg

Landschaftsaufnahme, Porträt, Tierbilder: Das Altenburger Land drückt oft und gerne auf den Auslöser. Das beweisen schon die zahlreichen Leserfotos, die die OVZ-Redaktion jeden Tag erreichen und unter denen sich in schöner Regelmäßigkeit echte Hingucker finden. Doch wie gelingt eigentlich ein richtig gutes Foto? Welches Equipment erleichtert Amateurfotografen den Einstieg ins Hobby? Und wie wird man der mitunter äußerst ausgefeilten Technik Herr?

Am Anfang steht das Ausprobieren

Einer, der solche Fragen mit Leichtigkeit beantworten kann, ist Alexander Mahn. Seit 2003 ist der passionierte Hobbyfotograf mit der Kamera unterwegs, seit mehreren Jahren widmet er sich als Vorsitzender der Altenburger Fotofreunde seiner Leidenschaft mit anderen Gleichgesinnten. Regelmäßig tauschen sich die Mitglieder übers Fotografieren aus, gehen gemeinsam auf Exkursionen, geben sich Tipps und Verbesserungsvorschläge.

Angefangen hat Mahn wohl wie jeder angehende Amateurfotograf. „Ich habe mir – damals noch bei ebay – eine analoge Spiegelreflexkamera geholt und dann einfach losfotografiert“, blickt er zurück. „Das dürfte wohl jedem so gehen. Niemand geht los und sagt, ich werde jetzt Landschaftsfotograf.“ Wenig verwunderlich sei da gewesen, dass die ersten Ergebnisse weit vom angestrebten Ideal entfernt waren. „Da war viel ,trial and error’ dabei, es gab damals eben noch kein Youtube oder ähnliches, um sich Tipps abzuholen.“

Allmorgendlicher Frühjahrsbesuch an unserem Gartenteich in Rositz schreibt OVZ-Leser Frank Michel zu dieser Aufnahme eines Reihers. Quelle: Frank Michel

Die Motivwahl ist entscheidend

Die Voraussetzungen, weiß Mahn, haben sich inzwischen geändert, die grundlegende Herangehensweise ans private Fotografieren ist jedoch gleich geblieben. „Man lernt durch seine Fehler, erkennt, wie man Dinge eben nicht machen sollte und merkt im Gegenzug, welche Art Fotografie einem liegt“, erklärt er. Wichtig sei gerade beim Einstieg: „Immer den Kopf einschalten, sich überlegen, was man einfangen und zeigen möchte.“ Es gelte, gezielt auf das gewünschte Ergebnis hinzuarbeiten und entsprechend vorzugehen. „Wichtig ist immer, nicht zu viel auf dem Bild zu haben sondern nur das in Szene zu setzen, was man tatsächlich einfangen möchte.“ Statt also ein ganzes Blumenfeld zu fotografieren, sollte man sich darauf konzentrieren, ein einzelnes Exemplar in den Fokus zu rücken.

Diese blühenden Schlehenbüsche hat Peter Bachmann auf dem Pähnitzer Damm fotografiert. Quelle: Peter Bachmann

Es muss nicht immer Spiegelreflex sein

Wichtig sei zudem, sein Equipment zu kennen, zu wissen, wie man die Kamera optimal einsetzt. „In Sachen Technik gilt ebenfalls: Weniger ist mehr“, betont Alexander Mahn. „Es muss gar keine Spiegelreflexkamera sein. Das Gerät muss einen vor allem in den Bildprozess eingreifen lassen, Blende und Verschluss müssen steuerbar sein.“ Entsprechend rät er Einsteigern zu Systemkameras. „Die sind nicht allzu teuer und lassen sich später mit fast allen Objektiven ausstatten. So kann die Kamera mit dem Hobby mitwachsen.“

Was das technische Verständnis anbelangt, so Mahn, seien Neulinge gut beraten, sich vor allem mit Blende, Verschluss und der Lichtempfindlichkeit der Kamera auseinanderzusetzen. „Das deckt bereits ein großes Feld an kreativen Optionen ab.“ Oberstes Ziel sollte sein, ein Gefühl für seine Kamera zu entwickeln. Ansonsten gilt laut dem Fachmann: Einfach ausprobieren, gerne auch die Arbeit anderer Fotografen nachahmen. „Irgendwann entwickelt man dann seine eigene Handschrift. Und über die macht man dann letztlich ein Bild zu seinem Bild.“

Einen tierischen Gast hat Monika Schröter in den Sucher bekommen. Quelle: Monika Schröter

Wer sich einen Eindruck von der Arbeit der Fotofreunde verschaffen möchte, hat dazu im Zuge der Altenburger Frühlingsnacht am Freitag, dem 22. März, Gelegenheit. Von 18 bis 22 Uhr werden in einem leeren Ladengeschäft gegenüber der Bäckerei Strobel insgesamt 30 Bilder zum Thema Natur und Frühling gezeigt. Dabei können interessierte Hobbyfotografen auch mit den Fotofreunden ins Gespräch kommen.

Von Bastian Fischer