Meuselwitz

Die SPD im Norden zählt sicher nicht unbedingt zu den Bastionen der Partei im Landkreis und hat es seit Jahren schwer, sich gegen CDU, Linke oder Freie Wählervereinigungen zu behaupten. Einen neuerlichen Rückschlag mussten die Sozialdemokraten hinnehmen, als ihr bisheriger Vorsitzende Thomas Eckardt sein Amt aus Protest kürzlich niederlegte und sogar auch noch die Partei verließ (OVZ berichtete).

Ist neuer Vorsitzender der SPD-Nordregion: Alexander Paulicks Quelle: SPD

Die Genossen mussten sich berappeln und taten das kürzlich auf einer Mitgliederversammlung auch. Zur Neubesetzung des Chefpostens schlug der Vorstand den stellvertretenen Kreisvorsitzenden Alexander Paulicks vor. Nach geheimer Abstimmung wurde der 49-Jährige einstimmig zum neuen Ortsvereinsvorsitzenden gewählt. Das teilte Paulicks selbst in einer Pressemeldung mit.

Ortsverein plant Neustart

In seiner Rede und der darauffolgenden Diskussion sei die Wichtigkeit der SPD in der Nordregion hervorgehoben worden. „Der Ortsverein will sich mit neuer Tatkraft auf die anstehende Kommunalwahl 2019 vorbereiten und in den dazugehörigen Städten Lucka und Meuselwitz sowie den zugehörigen Gemeinden möglichst viele Stimmen der Wähler bei der Wahl erkämpfen“, erklärt der Vorsitzende. Dafür würden sich die Genossen in den nächsten Monaten auf Vorschläge für die Wahl einigen und die zukünftigen Schwerpunkte in der kommunalen Politik vor Ort den Menschen näherbringen.

Protest gegen Personalabsprachen

In der lebhaften Diskussion seien die Probleme der Tagespolitik bundesweit und vor Ort besprochen worden. Der Ortsverein wolle nun mit positivem Blick in die Zukunft schauen und sich weiter aktiv an der Gestaltung der politischen Landschaft der Nordregion beteiligen, heißt es in der Mitteilung.

Paulicks Vorgänger Eckardt hatte die Partei überraschend verlassen, nachdem die Meuselwitzer Ex-Bürgermeisterin Barbara Golder (CDU) im Kreistag zur ehrenamtlichen Beigeordneten des Altenburger Landes gewählt worden war. Dies deutete auf Absprachen zwischen Christ- und Sozialdemokraten im Kreistag hin. Denn im Gegenzug zu Golder war Altenburgs Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) in den Theater-Aufsichtsrat gewählt worden.

Eckardt: Irgendwann reicht’s

„Es war kein einfacher Schritt, aber irgendwann reicht’s“, begründete Eckardt, der acht Jahre den SPD-Ortsverein geleitet hat und erst im Juni wiedergewählt worden war, seinen Austritt. Er könne den Bürgern nicht mehr erklären, was die SPD da treibe. „Die Absprache um Golder und Wolf sei der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“. „So eine Vorabsprache ist eines Michael Wolf nicht würdig“, sagte Eckardt.

Ob der aus noch 14 Mitgliedern bestehende Ortsverband im Norden des Landkreises nach seinem Rücktritt nun zerfällt, wollte Eckardt zumindest „nicht ausschließen“. Doch dazu scheint es nach der Wahl von Paulicks offensichtlich nicht zu kommen.

Der neue Vorsitzende wohnt im Meuselwitzer Ortsteil Wintersdorf, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er arbeitet in Altenburg für eine Versicherungsgesellschaft und ist seit 16 Jahren Mitglied der SPD.

Von Jens Rosenkranz