Altenburg

Großes Stelldichein am Samstag in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Altenburger Pappelstraße: Dutzende Gäste waren gekommen, an der liebevoll gestalteten Tafel duftete es nach Kaffee – und mittendrin der Mann, für den sie alle gekommen waren: Alfred Lange. Der Altenburger, der im Südosten der Stadt geboren wurde und bis heute dort wohnt, feierte am Samstag seinen 100. Geburtstag. Die Gratulantenschar reichte vom Bürgerverein Südost über Volkssolidarität, Rotes Kreuz und Theaterverein bis hin zu aktuellen und ehemaligen Nachbarn. Und natürlich kam auch die Familie: Sohn Klaus Dieter und Neffe Stefan Nowak. Lediglich seine vier Jahre jüngere Schwester, die in einem Pflegeheim in Altenburg lebt, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Feier kommen.

Geboren ins Altenburgs „neuer Welt“

Alfred Lange wurde in der Münsaer Straße geboren. „Neue Welt“ hieß sie damals, weil die Häuser erst neu gebaut wurden. „Das war damals der Rand von Altenburg“, erinnert sich der Jubilar schmunzelnd. Ein gut gelaunter, geistig noch sehr agiler Mann, der weiterhin in seiner eigenen Wohnung wohnt und erst seit Kurzem früh und abends von der Volkssolidarität betreut wird. Im Rückblick auf sein Leben hat er seine Kindheit während Inflationszeit wieder vor Augen. „Auch mein Vater war von Arbeitslosigkeit betroffen. Wir holten uns im Handwagen Heizmaterial aus Oberlödla. Auch später, nach dem Krieg, mussten wir das wieder so machen“ – dann im benachbarten „Nothilfeschacht Altenburg“ in der Paditzer Straße hinter dem heutigen Kaufland-Markt, wo es Braunkohle und sogenannte Nasspresssteine gab.

Alfred Lange lernte den Beruf des Herrenschneiders

An viele Altenburger hat während seines Berufslebens Hand angelegt, sie eingekleidet. Er hatte bei der Firma Staps am Pauritzer Platz den Beruf Herrenschneiders erlernt. „1939 kam dann eine Einladung zu einer sogenannten ,kurzen Übung’. Die dauerte dann bis zum Kriegsende und mündete in amerikanischer Gefangenschaft“, erinnert sich Alfred Lange. 1946 kam er nach Altenburg zurück, arbeitete zunächst wieder bei Staps, dann – bis zum Renteneintritt 1983 – bei „Bechstädt und Mühlbach“ in der Sporenstraße, ebenfalls ein Herrenausstatter, dann HO. Als dort die Maßschneiderei aufgegeben wurde, arbeitete er als Änderungsschneider.

Ein Theaterfreund bis heute

Verheiratet war Alfred Lange zweimal. Noch während des Weltkrieges heiratete er seine Frau Margarete in Schlesien. 1945 wurde sein Sohn geboren, der jetzt in Chemnitz wohnt. Margarete starb schon 1950. 1952 heiratete er Hildegard, die vor 25 Jahren gestorben ist. „Mein Vater legte viel Wert darauf, dass die Familie immer ordentlich angezogen war“, schilderte Sohn Klaus Dieter. Mit seinem Sohn teilte Alfred Lange viele Jahre das Hobby Briefmarken sammeln, das er aber aufgab. Ungebrochen ist hingegen seine Leidenschaft für das Theater. Noch heute ist er Mitglied im Altenburger Theaterverein. „Er ist einer der treuesten Theaterbesucher Altenburgs“, würdigte Vereinsvorsitzende Barbara Grubitzsch. Und Langes Nachbarin Antje Kunzmann, die die Geburtstagsfeier intensiv mit vorbereitet hatte, plauderte über so manche Anekdote mit dem Mann, den viele liebkosend Onkel Lange nennen.

Herzliche Stimmung mit Ständchen

Entsprechend herzlich war auch die Stimmung während der Feier am Samstag. Kindergarten-Kinder hatten ein liebenswertes Programm mit Liedern und Texten gestaltet – und überbrachten dem sichtlich gerührten Onkel Lange zum Schluss jeder eine Rose. Kaum waren sie aus dem Raum, kamen drei Personen singend hinein. Annemarie Dobiezynski als Marche, eingerahmt von Peter Franz und Volker Kibisch als Malcher vom Folkloreensemble, gaben einige Lieder zu Gehör. Als Höhepunkt schließlich setzte sich Fredo Jung ans Klavier und seine Frau Erika griff ihre Geige – ein Ständchen der Musiker aus dem Theater. Alfred Lange, das ist sicher, hat es genossen.

Von Stefan Sosic