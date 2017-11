Alt und Jung pflegen in Altenburg tolle Nachbarschaft – aber beide brauchen Hilfe

Altenburg. Das „Licht im Advent“ – seit Sonnabend brennt es wieder. Die Aktion von OVZ und LVZ, die im vergangenen Jahr ihre Premiere hatte, startet erneut. Und beleuchtet diesmal einen Ort in Altenburg-Nord, der sowohl Senioren als auch Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil und darüber hinaus als Treffpunkt dient.

Leon zum Beispiel. Der Junge steht auf dem Bolzplatz am Kinder- und Jugendtreff „Abstellgleis“, legt sich das Leder gekonnt vor die Füße und zieht ab. „Tor!“ jubelt die umstehende Runde aus Gleichaltrigen. „Egal, wie das Wetter ist, selbst unter widrigsten Bedingungen sind die Kids draußen und bolzen“, erzählt der Sozialarbeiter vor Ort, Rico Schwertner. Seit nunmehr zwölf Jahren hat der Treff seinen Sitz in der Otto-Dix-Straße in einem Teil einer ehemaligen Kinderkombination, wie zu DDR-Zeiten die aus Platten errichteten Kindereinrichtungen genannt wurden. Ein Teil davon wurde zwischenzeitlich weggerissen, um das Bürgerzentrum der Stadt in direkter Nachbarschaft zu bauen. Dort treffen sich unter anderem die Senioren des Stadtteils in einem eigenen Club. „Jung und Alt sind hier Nachbarn“, sagt Schwertner.

Eine Nachbarschaft mit vielen Gesichtern. Allein der Seniorenclub unterm Dach des Bürgerzentrums habe jede Woche bis zu 90 Stammgäste, berichtet Marina Baumann, die für den Club Verantwortung trägt. Und Rico Schwertner verweist auf „täglich um die 30 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren“, die im Abstellgleis ihre Freizeit verbringen. Mit und ohne Migrationshintergrund.

Da mangelt es nicht an Berührungspunkten. Die Freifläche hinterm Haus zum Beispiel dient nicht nur zum Bolzen – auch Feste werden dort zelebriert, die Alt und Jung oft zusammen feiern. „Leider ist es nur ein Provisorium voller Stolperfallen“, bedauert Marina Baumann. Und genau da liegt das Problem: Der Platz zwischen Bürgerzentrum und Jugendtreff ist in miserablem Zustand. Er gleicht einem huckligen und mit Unkraut überwucherten Acker. Bei den Festen im Sommerhalbjahr wirbelt der Staub, bei feuchter Witterung wird’s nicht besser. „Man darf sich die Kinder nicht angucken, wenn sie hier bei regnerischem Wetter Fußball gespielt haben. Die sehen danach aus wie nach einer Schlammschlacht“, schildert Rico Schwertner.

Wobei der Fußball hier ohnehin nur ein leidliches Unterfangen ist. Damit es überhaupt ein Tor gibt, haben die Betreuer aus einem Baumarkt das billigste Exemplar beschafft, das erhältlich war – bei jeder Ballgranate droht es zusammenzubrechen. Für etwas Beständiges ist kein Geld da. Umso mehr ruhen die Hoffnungen auf dem „Licht im Advent“. Mit Spenden von OVZ-Lesern, so der Wunsch, soll der Platz hergerichtet und ein Paar stabile Tore angeschafft werden. Damit wäre allen geholfen – generationsübergreifend.

Genau darum geht es schließlich bei den Club-Nachbarn in der Otto-Dix-Straße: ums Miteinander. Anfangs war das gar nicht so einfach, sagt Schwertner. Da hätten die Kinder die Senioren schon etwas argwöhnisch beäugt – und umgekehrt. Doch inzwischen ist an der gemeinsamen Adresse ein Stück Vertrautheit eingezogen. Im Laufe der Zeit sei die gegenseitige Akzeptanz gewachsen, und daraus gedeihe, nach und nach, bewusste Begegnung im Alltag. Das fängt bei gemeinsamen Festen an und hört bei Hausaufgabenhilfe noch lange nicht auf. „Die Senioren können den Kindern auch Unterstützung beim Kochen oder Backen geben“, ergänzt Marina Baumann, nebenan im Jugendclub, wo eine gute Küche steht. „Und gemeinsame Spielenachmittage sind genauso möglich.“

Was noch fehlt, gerade in der dunklen Jahreszeit, ist eine Gelegenheit, um zum Beispiel zusammen Märchen anzuschauen. „Wir würden uns sehr über einen Beamer freuen, der uns schon lange am Herzen liegt“, sagt Marina Baumann. „Zumal wir solch ein Gerät auch gut für unsere Seniorenrunden gebrauchen könnten, für Vorträge oder Vorführungen.“ Aber auch hier scheiterte es bislang am Geld.

