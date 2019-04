Der Verein Flugwelt startet an diesem Wochenende in seine Jubiläumssaison. Seit nunmehr 15 Jahren betreibt der Verein am Flugplatz in Nobitz ein Museum. In diesem ist die inzwischen 14 ausgediente Maschinen umfassende Sammlung zu sehen. Dazu wird die Entwicklung der Luftfahrt und die des Flugplatzes mit zahlreichen Exponaten dokumentiert.