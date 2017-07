Alteingesessener Altenburger Geschäftsmann Ralf Neumann verabschiedet

Altenburg. Nun ist es soweit: Das Drogenhaus in der Altenburger Baderei schließt seine Pforten. Am Freitag verabschiedeten die Gewerbetreibenden der Badereigemeinschaft den Inhaber der traditionsreichen Drogerie, Ralf Neumann, mit einem Präsentkorb in den Ruhestand. Mehr als 35 Jahre war der Drogist ihr Kollege, rund 25 Jahre davon Inhaber des Geschäftes. Sein Abschied vom Arbeitsleben war Grund genug für die insgesamt 13 Geschäftsinhaber, ihm die besten Wünsche für sein neues Leben als Pensionär mit auf den Weg zu geben. „Er ist schon ein besonderer Nachbar“, sagt Heike Bicking von der Chocolaterie, die die Dankeschönaktion initiiert hatte.

Etwas Außergewöhnliches ist zudem, dass nun ein Geschäft in der Baderei ganz aufgibt. „Bis jetzt hatten wir eigentlich nur Inhaberwechsel“, sagt Gabriele Schubert von Gabis Boutique. Wie berichtet, wird das Ladenlokal aber nicht leer stehen – die Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik wird das Geschäft übernehmen. Zwar hält sich das Unternehmen noch zurück bezüglich der Details einer zukünftigen Nutzung und dem Datum des Neustarts in den Räumen, in denen vor mehr als 200 Jahren Emil Seifert einen Kräuterhandel eröffnete. Doch Ralf Neumann ist sehr froh, dass der Standort im Besitz eines Altenburger Unternehmens bleibt.



Von Jörg Reuter