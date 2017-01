Altenburg. Am Dienstag kontrollierten Polizeibeamte in der Heckelstraße einen 14-Jährigen. Der Junge war auf dem Weg zur Schule. In seinem Schulrucksack hatte er 60 Böller ohne BAM-Kennzeichen. Diese wurden beschlagnahmt. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert, der 14-Jährige in der Schule übergeben, teilte die Polizei mit. Es folgt ein Ermittlungsverfahren.

Von HS