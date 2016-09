Altenburg/Meuselwitz. In Altenburg wollte am Sonnabend gegen 15.30 Uhr ein 32-jähriger Opelfahrer von der Puschkinstraße rechts in die Geraer Straße abbiegen. Dabei fuhr er laut Polizei zu schnell und stieß gegen ein Verkehrszeichen der Verkehrsinsel. Der Schaden sei eher gering, hieß es weiter dazu. Der selbe Mann baute nur eineinhalb Stunden später in Meuselwitz den nächsten Unfall. In der Schmöllnschen Straße in Richtung Meuselwitz kam er durch überhöhte Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Dabei entstand am Auto leichter Sachschaden. Der Alkohol- und Drogentest bei dem 32-Jährigen verlief negativ.

Von fp