Altenburg: Jugendliche Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Altenburg. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren betraten am Mittwochnachmittag ein Elektrofachgeschäft in der Geraer Straße. Der Ältere der beiden schnappte sich eine Playstation im Wert von knapp 250 Euro und lief damit einfach unter dem Drehkreuz durch in Richtung Ausgang. Sein 14-jähriger Kumpel beobachtete die Situation. Durch die schnelle Reaktion einer Mitarbeiterin und einer Kundin konnte die Flucht des 15-Jährigen verhindert werden.

Gegen die beiden Ladendiebe, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und eine kleine Menge davon bei sich trugen, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei mit. Sie wurden schließlich in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Von HS