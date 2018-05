Altenburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag um 19.15 Uhr auf der Straße zwischen Altenburg und Göhren. Die 18-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades Honda JC50 befuhr die Straße in Richtung Altenburg. Der 58-jährige Fahrer eines Opel kam aus Kosma und bog an der Einmündung zur L1362 nach links in Richtung Lumpzig ab.

Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Fahrerin des Mopeds und es kam in diesem Zusammenhang zum Zusammenstoß. Die Moped-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Von HS