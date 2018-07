Altenburg

Gleich zweimal ist der Polizei in der Nacht von Freitag zu Samstag in Altenburg ein Gesetzesbrecher in die Fänge gegangen. Nach Polizeiangaben erwischten Beamte den betrunkenen Autofahrer zunächst auf der Ortsumgehung – mit 1,4 Promille. Somit wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Doch davon ließ sich der Mann nicht beeindrucken. Etwa zwei Stunden später fiel derselbe Pkw in der Münsaer Straße auf. Als Beamten das Auto stoppten, saß wieder der 37-jährige am Steuer – diesmal mit 1,14 Promille. Eine erneute Blutentnahme folgte, der Zündschlüssel wurde eingezogen und mehrere Anzeigen geschrieben.

Von LVZ