Altenburg: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Altenburg. Ein 35-jähriger Mann, der mehrfach im Flur eines Mehrfamilienhauses am Kiesberg herumschrie, randalierte und in eine ihm fremde Wohnung eindringen wollte, wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Dabei leistete der stark alkoholisierte Mann Widerstand. Auch in der Polizeidienststelle blieb er aggressiv und verunreinigte seine Zelle. Erst am nächsten Tag, als er wieder nüchtern war, konnte er seiner Wege gehen. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten, unter anderem Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, verantworten, teilte die Polizei mit.

Von HS