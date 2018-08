Altenburg

Anwohner riefen in der Nacht zu Mittwoch die Polizei, weil in der Gabelentzstraße ein Mann lautstark herumbrüllte. Die Beamten trafen den Mann (44) im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an, wo er lautstark mit einem Mieter stritt.

Die Aufforderungen, sein Schreien einzustellen, ignorierte er. Zudem beleidigte der stark alkoholisierte Herr die Beamten und attackierte sie mit Tritten und Schlägen. Der 44-Jährige konnte unter Kontrolle gebracht und letztendlich in Gewahrsam genommen werden.

Auch dort beruhigte er sich nicht und wurde schließlich nach medizinischer Begutachtung in ein Fachkrankenhaus eingewiesen, teilte die Polizei mit.

