Altenburg. Manchmal richtet’s der Zufall: Polizeibeamte waren am Dienstagnachmittag gerade in der Nähe, als sich in der Gabelentzstraße in Altenburg ein Verkehrsunfall ereignete. Der Unfallverursacher floh. Zeugen machten die Polizisten darauf aufmerksam, woraufhin diese eine Fahndung starteten. Aufgrund der konkreten Angaben des Zeugen konnte der Verursacher ermittelt und im Nachgang angetroffen werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Von LVZ