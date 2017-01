Altenburg. Offenkundig professionelle Diebe, spezialisiert auf hochwertige Autoteile, haben sich in Altenburg auf Beutezug begeben. Wie die Polizei mitteilte, bauten die Unbekannten in der Nacht zum Freitag an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Scheinwerfer und Navigationssysteme aus. Betroffen waren ausschließlich Skodas des Typs Octavia. Tatort Nummer eins war die Rousseaustraße. Dort verschwanden bei einem abgestellten Skoda die Xenonscheinwerfer und das Navi aus dem Fahrzeuginneren, bei einem zweiten Fahrzeug nur die Scheinwerfer.

Im Stiftsgraben hatten es die Diebe in einem Fall ebenfalls auf Navi und Frontbeleuchtung abgesehen. Kurze Zeit später meldete sich ein vierter Besitzer eines Octavia aus der Schwanenstraße und teilte ebenso den Diebstahl von Xenonscheinwerfern mit. Die Polizei bittet Bürger, die in diesem Zusammenhang etwas wahrgenommen haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Polizei in Altenburg: Telefon 03447/4710.

Von Kay Würker