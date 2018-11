Altenburg

In Altenburg-Südost ist ein Anwohner offenbar mit einer Stichwaffe auf spielende Kinder losgegangen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte sich der Mann dem Anschein nach über die beiden 12-Jährigen geärgert, die in der Eschenstraße herumtollten. Der 58-Jährige machte seinem Ärger zunächst aus dem Fenster heraus Luft, indem er laut brüllte.

Doch dabei blieb es nicht. Wenig später verließ der Mann seine Wohnung und ging – immer noch laut schreiend – auf die Kinder zu. Dabei soll er einen kleinen messerähnlichen Gegenstand bei sich geführt haben, teilte die Polizei mit. Die Kinder blieben glücklicherweise unverletzt, rannten weg. Außerdem informierten sie Erwachsene über den Vorfall, die wiederum die Polizei riefen.

Und die Beamten mussten nach dem aggressiven Zeitgenossen nicht lange suchen: Sie konnten den 58-Jährigen vor Ort ausfindig machen – stark alkoholisiert. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

